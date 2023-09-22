З січня по серпень 2023 року на ринках ЄС було реалізовано 7,1 млн нових легкових авто, що на 18% більше, ніж торік. Про це повідомляє Укравтопром.
Названі найпопулярніші марки нових авто, які продавались в ЄС з початку року
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Найпопулярніші авто
- Volkswagen — 782 687 од. (+18%);
- Toyota — 457 494 од. (+9%);
- Renault — 416 628 од. (+23%);
- Peugeot — 402 976 од. (+7%);
- Skoda — 386 386 од. (+29%);
- Audi — 385 988 од. (+27%);
- BMW — 380 034 од. (+16%);
- Mercedes — 366 524 од. (+10%);
- Dacia — 351 905 од. (+24%);
- Kia — 309 900 од. (+5%).
Нагадаємо
«Мінфін» писав, що серпневий ринок нових легковиків у ЄС зріс на 21%, досягнувши 787 626 авто. Попит на нові авто в Євросоюзі зростає тринадцятий місяць поспіль.
Джерело: Мінфін
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