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22 вересня 2023, 15:01 Читать на русском

Названі найпопулярніші марки нових авто, які продавались в ЄС з початку року

З січня по серпень 2023 року на ринках ЄС було реалізовано 7,1 млн нових легкових авто, що на 18% більше, ніж торік. Про це повідомляє Укравтопром.

З січня по серпень 2023 року на ринках ЄС було реалізовано 7,1 млн нових легкових авто, що на 18% більше, ніж торік.
Фото: freepik.com

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Найпопулярніші авто

  1. Volkswagen — 782 687 од. (+18%);
  2. Toyota — 457 494 од. (+9%);
  3. Renault — 416 628 од. (+23%);
  4. Peugeot — 402 976 од. (+7%);
  5. Skoda — 386 386 од. (+29%);
  6. Audi — 385 988 од. (+27%);
  7. BMW — 380 034 од. (+16%);
  8. Mercedes — 366 524 од. (+10%);
  9. Dacia — 351 905 од. (+24%);
  10. Kia — 309 900 од. (+5%).

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що серпневий ринок нових легковиків у ЄС зріс на 21%, досягнувши 787 626 авто. Попит на нові авто в Євросоюзі зростає тринадцятий місяць поспіль.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Dmitrik7
Dmitrik7
22 вересня 2023, 17:44
#
Аккуратнее там катайтесь, нам за вами потом доезживать.
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