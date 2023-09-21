Ринок нових авто у ЄС зростає тринадцятий місяць поспіль

Серпневий ринок нових легковиків у ЄС зріс на 21%, досягнувши 787 626 авто. Попит на нові авто в Євросоюзі зростає тринадцятий місяць поспіль. Про це свідчать дані Асоціації європейських виробників автомобілів (АСЕА), повідомляє Укравтопром.

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Найбільші ринки

На більшості ринків, у тому числі на трьох найбільших, спостерігався двозначний відсоток зростання:

у Німеччині (+37,3%),

у Франції (+24,3%),

в Італії (+11,9%).

Найпопулярніші авто

Найбільшим попитом у минулому місяці користувались бензинові авто, реалізація яких збільшилась на 2,1% — до 257,4 тис. од. Водночас частка таких авто на ринку знизилася з 38,7% до 32,7% порівняно з серпнем 2022 року.

Гібриди (PHEV і HEV) продовжують утримувати другу позицію, з часткою ринку 31%. Серпневий показник цього сегменту зріс на 22,5% — до 247,1 тис. од.

Реєстрації акумуляторних електромобілів (BEV) зросли на 118,1%, досягнувши 165,2 од., охопивши 21% ринку.

Попит на дизельні авто в ЄС продовжив падіння. За місяць було реалізовано 98,3 тис. таких авто (-6%). Зараз частка ринку дизельних автомобілів становить 12,5% порівняно з 16,1% у серпні минулого року.

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Всього з початку року кількість реєстрацій нових легковиків у ЄС зросла майже на 18% — до 7,1 млн од.