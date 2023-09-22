Шмигаль розповів про початок нового етапу енергетичного терору з боку росії

Україна в цьому опалювальному сезоні краще готова до нового етапу енергетичного терору з боку росії, який вже розпочався в останні тижні. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на Регіональному економічному форумі, повідомляє Інтерфакс-Україна.

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«Ми розуміємо, що етап енергетичного терору в цей опалювальний сезон уже розпочався. Ми бачимо це за знищенням інфраструктури, виробництва, прокачки, зберігання пального. Ми бачимо це за першими ударами по регіональних підстанціях енергетичних в останні два тижні», — сказав він.

Атаки триватимуть

Шмигаль спрогнозував, що ці атаки триватимуть, але побудований захист:

активний у вигляді протиповітряної оборони,

пасивний у вигляді спеціальних конструкцій, який працює і продовжує посилюватися.

«Ми набагато більше підготовлені та сильніші, ніж були минулого року. Тому переконаний, що разом пройдемо цю складну зиму… Точно зима буде складна, точно не легша, але точно ми до неї готові краще, тому що ми розуміємо, до чого готується ворог і які загрози та виклики перед нами всіма стоять», — наголосив прем'єр.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що США оголосили про виділення нового пакету військової допомоги Україні на суму $325 млн.

За словами держсекретаря США Ентоні Блінкена, пакет військової допомоги включає додаткові боєприпаси ППО, які допоможуть зміцнити протиповітряну оборону України проти ударів з боку росії зараз і взимку.