США виділили Україні новий пакет військової допомоги на $325 мільйонів: що в нього увійшло

США оголосили про виділення нового пакету військової допомоги Україні на суму $325 млн. Про це повідомляє пресслужба Пентагону.

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До пакета допомоги увійшла друга партія касетних боєприпасів для 155-міліметрової артилерії, а також системи ППО малої дальності Avenger, які використовують ракети Stinger.

Новий пакет допомоги

ракети ППО АІМ-9М;

додаткові боєприпаси для HIMARS;

системи протиповітряної оборони Avenger;

кулемети калібру 50 мм для протидії дронам;

155-мм артилерійські снаряди;

артилерійські снаряди калібру 105 мм;

протитанкові системи Javelin, TOW і AT-4;

понад 3 мільйони патронів до стрілецької зброї;

59 легких тактичних автомобілів;

підривні боєприпаси;

запчастини, технічне обслуговування та інше польове обладнання.

Варто зазначити, що Вашингтон оголосив про надання нового пакету допомоги під час візиту президента України Володимира Зеленського до США.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що новий пакет військової допомоги має надати нового імпульсу контрнаступу ЗСУ.

«Україна повернула собі більш ніж половину території, захопленої росією. Нова допомога, схвалена сьогодні, допоможе підтримати прогрес України та надати їй подальшого імпульсу», — зазначив він.

За словами Блінкена, пакет військової допомоги включає додаткові боєприпаси ППО, які допоможуть зміцнити протиповітряну оборону України проти ударів з боку росії зараз і взимку.