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22 вересня 2023, 12:36 Читать на русском

Друге судно з українським зерном вийшло з порту Чорноморськ

Друге судно вийшло з порту Чорноморськ з 17,6 тис. тонн української пшениці для Єгипту. Про це заявив віцепрем'єр з відновлення — міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

Друге судно вийшло з порту Чорноморськ з 17,6 тис. тонн української пшениці для Єгипту.
Фото: facebook.com/oleksandr.kubrakov

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Друге судно Aroyat, яке скористалося тимчасовим коридором для цивільних суден з метою експорту зерна вийшов з порту Чорноморськ.

За словами Кубракова, екіпаж судна — громадяни Єгипту, Туреччини, Азербайджану, Бельгії та Албанії.

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Нагадаємо

До цього встановленим коридором пройшло судно Resilient Africa з 3 тис. тонн пшениці для Азії.

Зернова угода, яка була укладена за посередництва ООН і Туреччини влітку 2022 року, припинила свою дію в липні.

В серпні ВМС України оголосили про нові тимчасові маршрути руху цивільних суден до/з чорноморських портів. Коридор в першу чергу використовують для евакуації суден, які перебувають в українських портах.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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