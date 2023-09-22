Друге судно вийшло з порту Чорноморськ з 17,6 тис. тонн української пшениці для Єгипту. Про це заявив віцепрем'єр з відновлення — міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.
Друге судно з українським зерном вийшло з порту Чорноморськ
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Друге судно Aroyat, яке скористалося тимчасовим коридором для цивільних суден з метою експорту зерна вийшов з порту Чорноморськ.
За словами Кубракова, екіпаж судна — громадяни Єгипту, Туреччини, Азербайджану, Бельгії та Албанії.
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Нагадаємо
До цього встановленим коридором пройшло судно Resilient Africa з 3 тис. тонн пшениці для Азії.
Зернова угода, яка була укладена за посередництва ООН і Туреччини влітку 2022 року, припинила свою дію в липні.
В серпні ВМС України оголосили про нові тимчасові маршрути руху цивільних суден до/з чорноморських портів. Коридор в першу чергу використовують для евакуації суден, які перебувають в українських портах.
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