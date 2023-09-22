Курс валют на 22 вересня: долар та євро на готівковому ринку стрімко йдуть вниз

У п'ятницю, 22 вересня, на готівковому ринку курс долара знизився на 20 копійок у купівлі та продажу. Євро подешевшало на 15 копійок у купівлі та на 19 копійок у продажу.

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В обмінниках долар подешевшав на 10 копійок у купівлі та на 5 копійок у продажу. Курс євро знизився на 7 копійок у купівлі та на 5 копійок у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,70−38,30 грн. Євро купують за 40,50 грн, а продають за 41,25 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 38,10−38,25, євро — 40,83−41,15 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 36,56−36,93 грн/$. Торги євро проходять на рівні 38,98−39,35 грн/євро.

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