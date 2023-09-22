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22 вересня 2023, 10:03 Читать на русском

Moody's знижує рейтинги для забудовників Китаю, ринки бояться високих процентних ставок: що потрібно знати вранці

Головні новини закордонних ринків цього ранку.

Головні новини закордонних ринків цього ранку.
Фото: pixabay.com

Фондові індекси США знижуються третій день поспіль

S&P 500 втратив 1,6%, високотехнологічний Nasdaq — 1,8%, а індекс Dow Jones знизився на 1,1%.

Зростання побоювання Волл-стріт пов'язані з останніми даними щодо американського ринку праці, які можуть спонукати Федеральну резервну систему США тримати ставки на високому рівні ще довгий час.

Число американців, які подали первинні заявки на допомогу з безробіття минулого тижня, впало до 201 тисячі — це найнижче значення з січня цього року.

Останні економічні дані свідчать про збереження стійкості американського ринку праці, попри агресивну кампанію щодо посилення грошово-кредитної політики ФРС, зауважує Seeking Alpha.

Ринки Азійсько-Тихоокеанського регіону демонструють змішану динаміку

Широкий індекс акцій Азії (за винятком Японії) MSCI AC Asia ex Japan Index виріс сьогодні на 0,4%, японський Nikkei впав на 0,4%, південнокорейський Kospi скоротився на 0,3%, сінгапурський STI практично не змінився, а китайський Shanghai Composite та гонконзький Hang Seng знизилися на 0,7% та 1 відповідно.

Інвестори в регіоні зберігають стриманий настрій на тлі зростаючих очікувань щодо того, що ФРС США доведеться підтримувати відсоткові ставки на високому рівні триваліший час.

Читайте також: ФРС зберегла ставку на рівні 5,25−5,5% річних

Moody's знижує кредитні рейтинги найбільших забудовників Китаю

Американське рейтингове агентство вирішило переглянути на предмет можливого зниження кредитні рейтинги для низки китайських будівельних компаній, серед яких: China Jinmao Holdings Group, China Vanke, China Resources Land та China Overseas Land & Investment.

У Moody's таке рішення пов'язують з останніми урядовими даними, які показали, що зниження цін на нове житло у Китаї у серпні прискорилося. Крім цього, послаблення іпотечних обмежень призвело до сплеску покупок житла на початку минулого місяця, але у вересні продаж знову сповільнився.

Раніше, минулого тижня, агентство Moody's погіршило загальний прогноз щодо китайського сектору нерухомості до негативного. Таке рішення було прийнято на тлі більш слабких перспектив економічного зростання Китаю, а також побоювань з приводу несвоєчасного завершення та здачі будівельних проєктів.

Джерело: Мінфін
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