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21 вересня 2023, 14:31 Читать на русском

​Британія відклала заборону на нові бензинові та дизельні авто на п’ять років

Велика Британія відклала введення заборони на продаж нових автомобілів на бензинових і дизельних двигунах на п'ять років, до 2035 року. Про це заявив прем'єр-міністр країни Риши Сунак у ході виступу на Даунінг-стріт, стенограма якого є на сайті британського уряду.

Велика Британія відклала введення заборони на продаж нових автомобілів на бензинових і дизельних двигунах на п'ять років, до 2035 року.
Фото: pixabay.com

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«До 2035 року у вас залишиться можливість купувати машини, які працюють на бензині та дизельному пальному. І навіть після цього можна буде купувати та продавати їх на вторинному ринку», — зазначив прем'єр.

За його словами, влада не може перекласти на британців «неприйняті витрати», пов'язані зі скороченням шкідливих викидів. Водночас Сунак очікує, що до 2030 року більшість продаваних автомобілів будуть електричними.

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Опалювальні котли

Глава британського уряду також оголосив про перенесення введення заборони на встановлення опалювальних котлів на викопному паливі в негазифікованих будинках з 2026 на 2035 рік та підвищення грантів на заміну газових котлів більш екологічним обладнанням на 50%. При цьому сім'ям із низьким рівнем доходу міняти котли не доведеться.

Нульові викиди до 2050 року

Сунак підкреслив, що він залишається відданим юридично обов’язковій меті досягнення нульових викидів до 2050 року, але сказав, що Великобританія може дозволити собі повільніше просуватися в досягненні цієї мети, оскільки вона «набагато попереду всіх інших країн світу».

Він також зазначив, що змінює політику, оскільки попередні уряди надто поспішно встановлювали цілі досягнення нульових викидів, не отримавши підтримки громадськості.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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