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21 вересня 2023, 12:46 Читать на русском

Brent здешевшала до $92,86 за барель

Котирування нафти продовжують знижуватися вранці у четвер, демонструючи негативну динаміку третю сесію поспіль, незважаючи на дані про скорочення запасів палива в США, пише enkorr.ua.

Котирування нафти продовжують знижуватися вранці у четвер, демонструючи негативну динаміку третю сесію поспіль, незважаючи на дані про скорочення запасів палива в США, пише enkorr.ua.►Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новиниТорги на біржіНа 8:09 за київським часом листопадові ф'ючерси на Brent дешевшали на лондонській біржі ICE Futures на $0,67 (0,72%), до $92,86 за барель.
Фото: depositphotos.com

►Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Торги на біржі

На 8:09 за київським часом листопадові ф'ючерси на Brent дешевшали на лондонській біржі ICE Futures на $0,67 (0,72%), до $92,86 за барель. У середу Brent здешевшала на $0,81 (0,9%) — до $93,53 за барель.

Листопадові ф'ючерси на WTI на той час дешевшали на Нью-Йоркській товарній біржі NYMEX на $0,68 (0,76%), до $88,98 за барель. За минулу сесію контракт здешевшав на $0,82 (0,9%) — до $89,66 за барель.

Читайте: Goldman Sachs передбачив зростання цін на нафту Brent до $100 за барель

Запаси нафти

Комерційні запаси нафти в США минулого тижня скоротилися на 2,14 млн барелів, повідомило Міненерго країни. Опитані Bloomberg аналітики прогнозували зниження на 1,7 млн барелів.

Товарні запаси бензину стали меншими на 831 тис. барелів, дистилятів — зменшилися на 2,87 млн барелів. Експерти очікували збільшення запасів бензину на 1,1 млн барелів і підвищення запасів дистилятів — на 1,05 млн барелів.

Резерви нафти на терміналі в Кушингу впали на 2,1 млн барелів. Тим часом стратегічний нафтовий резерв США (SPR) поповнився на 600 тис. барелів.

«Ми справді вважаємо, що деяка консолідація виправдана перед наступним ривком вгору», — сказав MarketWatch керуючий партнер Tyche Capital Advisors Тарік Захір. З урахуванням скорочення нафтовидобутку росією й Саудівською Аравією до кінця року зростання котирувань Brent до $100 за барель — тільки питання часу, додав він.

На думку Захіра, «зростанню цін на нафту можуть перешкодити високі ціни на нафту, оскільки вони чинитимуть тиск на попит».

Джерело: Мінфін
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