Американський техногігант Apple, як відомо, неодноразово стикався із проблемами під час роботи в Китаї. До них входять зростання ризиків у сфері геополітики й темпи економічного відновлення Піднебесної, що не виправдали очікувань. Зараз з'явився ще один фактор, здатний серйозно загрожувати бізнесу Apple у цій країні: відновлення діяльності Huawei після значного прориву в напівпровідниковій сфері. Докладніше про це розповідають експерти LBLV .

Новий процесор, який навчилася виробляти китайська компанія SMIC, стривожив американських політиків. Після його появи гостро постало питання про спосіб, яким Китай цього досяг, оскільки вважається, що санкційні обмеження мали закрити цій країні доступ до найважливіших технологічних рішень.

Також зараз експерти намагаються зрозуміти, чи має використаний у створенні нових китайських напівпровідників процес потенціал для масштабування виробництва, яке призведе до відродження Huawei. Сьогодні компанія залишається однією з небагатьох, яка зуміла створити свій центральний процесор для мобільних телефонів. Тут Huawei стоїть пліч-о-пліч з Samsung і Apple.

Щоправда, в LBLV справедливо відзначають: чіп, який створив «фурор», випустила TSMC з Тайваню. Обмеження експорту, запроваджені Сполученими Штатами, не давали Huawei використовувати технологічні рішення з країни на всіх стадіях створення процесорів. Іншими словами, компанія з Китаю не мала можливості отримувати такі напівпровідники від тайванського виробника.

У питанні виробництва передових мікрочіпів TSMC все ще займає перше місце на планеті. Подібних можливостей немає в жодній компанії з Піднебесної. Саме з цієї причини звістка про появу Mate 60 Pro із процесором від SMIC, який Huawei представила у серпні, стала шоком для багатьох політиків та техноекспертів.

SMIC, як і Huawei, вже довгий час входить до американського списку санкцій, членам якого не можна використовувати технологій США. Вважається, що технологічні рішення цієї китайської фірми поступаються можливостям TSMC на кілька поколінь.

Процесор, який використовується у новому мобільному телефоні від Huawei, називається Kirin 9000S. У ньому об'єднані чіп та компоненти, що дозволяють підключатися до мереж 5G. Підтвердження про підтримку бездротових мереж п'ятого покоління від виробника наразі немає. Водночас огляди говорять, що за швидкістю завантаження новинка наблизилася до показників 5G.

Фахівці, які проаналізували Mate 60 Pro, дійшли висновку, що його центральний процесор виготовили за технологією 7 нм. Це означає, що SMIC, яка є найбільшим контрактним виробником процесорів у Китайській Народній Республіці, успішно освоїла цей процес. Отже, Huawei, яка використовує такі технології, близька до витіснення Apple з першого рядка за обсягами продажів смартфонів в азійському сегменті.

Цінні папери Apple на тлі цих новин знижуються на 2%, до $175,49 під час торгів четверга.

Єва Орлова, фінансовий аналітик LBLV