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21 вересня 2023, 13:20 Читать на русском

Вартість віз до Британії зросте. Як зміняться ціни

Ціни за подачу заявок на візи до Великої Британії найближчим часом зростуть. Країна підвищує плату для більшості категорій віз, у тому числі для студентів і туристів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euronews Travel.

Ціни за подачу заявок на візи до Великої Британії найближчим часом зростуть.
Фото:depositphotos

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Як зміняться ціни на візи до Британії

У липні британський прем'єр-міністр Ріші Сунак оголосив, що вартість віз буде збільшена одночасно з підвищенням зарплат працівникам державного сектору країни та збільшенням фінансування галузі охорони здоров'я.

Міністерство внутрішніх справ Великої Британії повідомляє, що вартість більшості робочих і візових віз буде збільшена на 15%.

Ціни на більшість категорій віз зросте з 4 жовтня цього року. Це стосується мандрівників з усього світу, яким потрібна віза для в'їзду або перебування в країні. Збільшити ціни вирішили напередодні запуску нової візової системи електронних дозволів на подорожі у Великій Британії.

Нові ціни

Вартість британської візи на термін до 6 місяців зросте на 18 євро до 133 євро. Зросте також плата за дво-, п'яти та 10-річні візи. Подача заявки на отримання студентської візи також буде коштувати дорожче. Треба буде заплатити 490 фунтів стерлінгів (569 євро).

При цьому транзитні візи, які дозволяють тимчасово в'їхати в країну, щоб змінити рейс або сісти на інший вид транспорту до кінцевого пункту призначення, не подорожчають.

Повний перелік нових візових зборів за візи Британії та на імміграційні послуги можна знайти на урядовому сайті.

Відзначимо, окрім програми для біженців Homes for Ukraine (Дома для України), яку запровадили через широкомасштабне вторгнення РФ, у Британії діє вже звичний і стандартний візовий режим.

Ціни для українців

Ціни на візи до Британії зростуть для всіх, в тому числі для українців, підтверджує у фахівець з оформлення віз Марина Казакова.

«Так, візи подорожчають і для українців. Нерідко подібні рішення у Британії відбуваються майже одночасно зі США. Цього літа США підняли тариф візових зборів на 20%», — каже фахівець.

За словами Марини Казакової, Британія традиційно входить до четвірки країн, куди отримати візи найскладніше. Окрім Великої Британії, непросто отримати документи для в'їзду до Австралії, Канади та США.

Вона радить оформлювати візи до Британії заздалегідь, особливо якщо ваша поїздка прив'язана до певної дати. Оскільки через високе навантаження візових центрів чекати доводиться доволі довго.

Джерело: Мінфін
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