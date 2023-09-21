Україна отримала $1,25 млрд гранту від США

​Сьогодні до державного бюджету України надійшов грант від Сполучених Штатів Америки у розмірі 1,25 млрд доларів США через Цільовий фонд багатьох донорів Світового банку. Про це йдеться у повідомленні Міністерства фінансів.

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Куди спрямують кошти

Залучене фінансування спрямовується на відшкодування видатків держбюджету: забезпечення пенсійних виплат, виплат співробітникам ДСНС, оплати праці медпрацівників, які надають послуги за програмою медичних гарантій, держслужбовців та педагогічних працівників.

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«Від початку повномасштабної війни до держбюджету України вже надійшло 21,7 млрд доларів США від Сполучених Штатів. Фінансова допомога від США надається на безповоротних умовах, що дозволяє не збільшувати боргове навантаження на бюджет країни. Вдячний Уряду США за солідарність та масштабну підтримку», — зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко.