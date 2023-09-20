Goldman Sachs передбачив зростання цін на нафту Brent до $100 за барель

Аналітики інвестбанку Goldman Sachs підвищили прогноз щодо ціни нафти марки Brent протягом найближчих 12 місяців з $93 до $100 за барель, повідомив Bloomberg.

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У банку підняли прогнози щодо ціни нафти до тризначного рівня, оскільки світовий попит знаходиться на рекордному рівні, а країни ОПЕК+ продовжують обмежувати пропозицію.

З середини червня ціни на нафту Brent зросли більш ніж на 30% і у вівторок, 19 вересня, перевищили 95 доларів за барель. Котирування зростають на тлі побоювань дефіциту нафти на ринку через скорочення експорту з Росії та Саудівської Аравії. Нафта цього сорту коштувала дорожче за $95 за барель вперше з 15 листопада 2022 року.

Ціна на нафту піднялася до десятимісячного максимуму завдяки значному обмеженню постачання з боку найбільших виробників ОПЕК+ — Саудівської Аравії та росії. Поліпшення прогнозів щодо зростання економіки США та Китаю також сприяло зростанню, пише видання.

За даними Goldman Sachs, зараз більшість великих економік продовжують рухатися за сценарієм м'якої посадки, тобто без істотних наслідків для ринку праці та інших сфер.