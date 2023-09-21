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21 вересня 2023, 11:37 Читать на русском

На Київщині внаслідок ракетної атаки знищено завод Pepsi (фото)

У Вишневому, що на Київщині, в результаті ворожої ракетної атаки знищено завод з виробництва Pepsi. Про це повідомляє Telegram-канал Оперативний ЗСУ.

У Вишневому, що на Київщині, в результаті ворожої ракетної атаки знищено завод з виробництва Pepsi.

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Зазначається, що у Вишневому є влучання уламків у декількох місцях, унаслідок чого пошкоджені будівлі промислової зони.

Нагадаємо

На початку вересня Національне агентство з питань запобігання корупції внесло до переліку міжнародних спонсорів війни дві провідні харчові корпорації — PepsiCo та Mars.

Компанія має в росії 19 заводів, близько 20 тис. співробітників та 40 тис. сільськогосподарських працівників. За показником чистого прибутку PepsiCo є четвертою за розміром компанією в галузі напоїв і харчових продуктів у рф.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 4

+
+26
BobKickass
BobKickass
21 вересня 2023, 11:59
#
Нічого, пепсі ко швидко відбудується, вони там на росії гроші лопатою гребуть :)
+
+15
viicore
viicore
21 вересня 2023, 12:14
#
Посилання на телеграм помийки, дуже авторитетне джерело. А в чому знищення, з якогось сараю злетіла обшивка? Це відновлять за місяць навіть не зупиняючи віробництво. Завод завдовжки з півкілометра, щоб його знищити потірбно штук 20 ракет в одне місце шамальнути.
+
+15
ukrainskyi
ukrainskyi
21 вересня 2023, 12:44
#
Для страхової - знищено. :)
+
0
kadaad1988
kadaad1988
21 вересня 2023, 14:58
#
Не велика потеря, меньше химии народ будет употреблять.
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