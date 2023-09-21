На Київщині внаслідок ракетної атаки знищено завод Pepsi (фото)

У Вишневому, що на Київщині, в результаті ворожої ракетної атаки знищено завод з виробництва Pepsi. Про це повідомляє Telegram-канал Оперативний ЗСУ.

►Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Зазначається, що у Вишневому є влучання уламків у декількох місцях, унаслідок чого пошкоджені будівлі промислової зони.

Нагадаємо

На початку вересня Національне агентство з питань запобігання корупції внесло до переліку міжнародних спонсорів війни дві провідні харчові корпорації — PepsiCo та Mars.

Компанія має в росії 19 заводів, близько 20 тис. співробітників та 40 тис. сільськогосподарських працівників. За показником чистого прибутку PepsiCo є четвертою за розміром компанією в галузі напоїв і харчових продуктів у рф.