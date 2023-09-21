Курс валют на 21 вересня: в обмінниках долар та євро подешевшали

У четвер, 21 вересня, на готівковому ринку курс долара у купівлі зріс на 3 копійки, а у продажу знизився на 5 копійок. Євро не змінилося у купівлі та подешевшало на 4 копійки у продажу.

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В обмінниках долар не змінився у купівлі та подешевшав на 9 копійок у продажу. Курс євро знизився на 20 копійок у купівлі та на 10 копійок у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,85−38,55 грн. Євро купують за 40,70 грн, а продають за 41,50 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 38,30−38,41, євро — 41,00−41,30 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 36,56−36,93 грн/$. Торги євро проходять на рівні 38,94−39,33 грн/євро.