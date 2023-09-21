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21 вересня 2023, 9:20 Читать на русском

Україна внесла дві німецькі верстатобудівні компанії до списку «міжнародних спонсорів війни»

Українське Національне агентство із запобігання корупції (НАЗК) внесло до списку «міжнародних спонсорів війни» дві німецькі компанії, які виготовляють високоточні верстати — SPINNER та DMG Mori.

Українське Національне агентство із запобігання корупції (НАЗК) внесло до списку «міжнародних спонсорів війни» дві німецькі компанії, які виготовляють високоточні верстати — SPINNER та DMG Mori.►Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новиниПричинаКомпанії за даними українців, продовжують працювати з росією, зокрема з військово-промисловим комплексом.
Фото: lb.ua

►Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Причина

Компанії за даними українців, продовжують працювати з росією, зокрема з військово-промисловим комплексом.

«Верстати цих компаній продовжує утримувати і купувати росія, незважаючи на введені санкції. Без цих приладів вона не здатна виготовляти зброю та компоненти до неї», — йдеться у повідомленні НАЗК.

Агентство стверджує, що за час війни обсяг постачання продукції SPINNER до росії зріс на 500%, а на сайті офіційного дистриб'ютора компанії в росії, ТОВ «ШПІННЕР», йдеться, що він працює у звичайному режимі.

Читайте: НАЗК внесло до переліку міжнародних спонсорів війни тютюнових гігантів Philip Morris та JTI

Дочірня компанія DMG Mori, за даними українського відомства, управляє у росії Ульяновським верстатобудівним заводом.

«Наприкінці лютого 2022 року DMG Mori оголосила про зупинку всіх продажів та обслуговування в росії, а також всього виробництва на своєму заводі в Ульяновську. Насправді DMG Mori залишається активним учасником на російському ринку, що суперечить її офіційним заявам», — стверджує НАЗК.

Джерело: Мінфін
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