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24 серпня 2023, 18:00 Читать на русском

НАЗК внесло до переліку міжнародних спонсорів війни тютюнових гігантів Philip Morris та JTI

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло до переліку міжнародних спонсорів війни дві провідні тютюнові компанії світу — Philip Morris International та Japan Tobacco International. Про це йдеться у пресслужбі НАЗК.

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло до переліку міжнародних спонсорів війни дві провідні тютюнові компанії світу — Philip Morris International та Japan Tobacco International.

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Що відомо

Ці компанії продовжують вести бізнес у рф та підтримувати економіку країни-агресорки сплатою значних податків до її бюджету.

Philip Morris International — американська глобальна сигаретна і тютюнова компанія, яка продає свою продукцію в понад 180 країнах світу, найвідоміші марки: Marlboro, Parliament, Bond, Chesterfield, L&M, Next, HEETS (тютюнові стіки для електронної системи нагрівання тютюну IQOS).

У росії Philip Morris International представлена двома афілійованими компаніями: фабриками АТ «Филип Моррис Ижора» в Ленінградській області та філією АТ «Филип Моррис Ижора» «Филип Моррис Ижора Кубань» у Краснодарі, а також організацією ТОВ «Филип Моррис Сейлз енд Маркетинг» з філіями приблизно в 100 містах країни.

Частка ринку торгових марок «Філіп Морріс Інтернешнл» в росії склала 30,1% у 2019 році. Відповідно, компанія є одним з найбільших платників податків до російського бюджету, за рахунок якого утримується російська армія.

Наразі сукупний обсяг інвестицій Philip Morris International в рф перевищує $2 млрд.

«Маючи впевненість в економічному потенціалі Росії, компанія реалізує масштабну довгострокову інвестиційну програму. З 2017 року в локалізацію виробництва інноваційного продукту — тютюнових стіків для IQOS на території фабрики в Ленінградській області вже інвестовано понад 14 млрд руб. А загальний обсяг інвестицій у фабрику, яку було відкрито в Ленінградській області на початку 2000 року, перевищує $1,1 млрд», — зазначають у НАЗК.

Згідно з даними фінансової звітності російського підрозділу Philip Morris, виручка компанії у перший рік повномасштабного вторгнення рф в Україну зросла на 8% — до 140,3 млрд руб., а чистий прибуток — до 48,2 млрд руб., що на 45% більше, ніж у 2021 році. Відповідно, компанія сплатила лише податку на прибуток до бюджету росії на суму понад $136 млн.

Japan Tobacco International (JTI) є безсумнівним лідером тютюнового ринку в Росії (частка ринку близько 34,9%). Вона є однією з найбільших FMCG-компаній у країні за обсягом продажів. До портфеля компанії на російському ринку входять міжнародні бренди Winston, LD, Mevius, Camel, Sobranie і російські марки «Донской табак», Kiss, Play, «Петр I», «Тройка» та інші.

«JTI — найбільший інвестор і провідний платник податків у російській тютюновій індустрії. За останні 20 років інвестиції JTI в економіку рф перевищили $4,6 мільярда. Податкові платежі компанії 2020 року забезпечили 1,4% доходу федерального бюджету РФ. Сама компанія ж відкрито заявляла про те, що російський ринок генерував близько $2 млрд у 2022 році для JT групи, або приблизно 11% її консолідованого доходу за 2022 рік», — пояснили у НАЗК.

Джерело: Мінфін
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