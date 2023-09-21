Нафтогаз вийшов із дефолту — Чернишов

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» вийшла із дефолту. Про це написав голова правління компанії Олексій Чернишов у фейсбуці.

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Вихід із дефолту

«Ми здійснили необхідні платежі за єврооблігаціями 2022/26 відповідно до умов реструктуризації. Таким чином, сьогодні Нафтогаз вийшов з дефолту», — написав Чернишов.

За його словами, «філософія Групи Нафтогаз — бути надійними на всіх операційних рівнях».

«Ми й надалі будемо підтверджувати свою надійність партнерам», — наголосив Чернишов.

Передісторія

Наприкінці липня НАК «Нафтогаз України» отримала згоду інвесторів на реструктуризацію єврооблігацій із термінами погашення у липні 2022 року та у листопаді 2026 року.