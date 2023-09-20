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20 вересня 2023, 16:41 Читать на русском

Ціни на гречку знизились до майже дворічного мінімуму

У серпні середні споживчі ціни на гречані крупи знизились до 45,61 грн/кг, що у 2,1 раза менше, ніж у серпні минулого року. Про це розповів директор Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки», академік НААН Юрій Лупенко.

У серпні середні споживчі ціни на гречані крупи знизились до 45,61 грн/кг, що у 2,1 раза менше, ніж у серпні минулого року.
Фото: pixabay.com

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Серпневі ціни були на 4,5% меншими, ніж у липні, і на 39,9% меншими, ніж у грудні 2022 року.

«Крім того, це — найнижчий з листопада 2021 року показник, коли ціна на цей вид крупи складала 46,33 грн/кг, і у 2,1 раза менший за максимальну ціну у 96,01 грн/кг, зафіксовану у серпні 2022 року, і на 6,3 % нижчий за 48,66 грн/кг — рівень ціни на гречку у лютому 2022 року, тобто на початку війни», — заявив Лупенко.

За його словами, зростання цін на гречку тривало до вересня 2022 року, а потім, з надходженням продукції нового врожаю, розпочалося поступове зниження, яке триває донині і має всі перспективи для продовження.

Ціни на інші продукти

Лупенко зазначив, що у серпні цього року найбільш суттєво знизились споживчі ціни на продукти овочевої групи, зокрема на:

  • моркву (-63%),
  • буряк (-54,9%),
  • капусту білокачанну (-52,7%),
  • цибулю ріпчасту (-50%).

Також на 16,3 % зменшились ціни на яблука, які у липні ще зростали.

Меншою мірою, крім вже згаданої гречки, зменшились ціни на пшеничне борошно (-2,5%), житній та житньо-пшеничний хліб (-0,5%), вершкове масло (-0,6%), соняшникову олію (-0,5%), м’які сири жирні (-0,3%), крупи ячні (-0,1%), зазначив науковець.

Що найбільше подорожчало у серпні

Водночас найбільше у серпні подорожчали:

  • сало (+2,8%),
  • цукор (+2,1%),
  • яловичина (+2,0%),
  • свинина (+1,8%),
  • манні крупи (+1,6%),
  • філе куряче (+1,5%).

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Дещо менше зросли ціни на ковбаси варені першого ґатунку (+1,2%) та птиця — курячі тушки (+1,1%). Інші продукти, ціни на які відстежуються вітчизняною статистикою, подорожчали в межах 1 відсотка.

Привертає до себе увагу зафіксована вперше з березня цього року здорожчання яєць — на 0,1%.

Лупенко зазначив, що загалом динаміка споживчих цін відповідає прогнозним оцінкам і дає підстави для уникнення різкого зростання у нинішньому році.

«Певний потенціал зростання традиційно мають продукти переробки та тваринництва, більш залежні від енергетичних та сировинних факторів, тоді як ціни на овочі і фрукти, скоріше за все продовжать зниження у вересні і, можливо у жовтні», — підсумував Юрій Лупенко.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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AleksandrBank
AleksandrBank
20 вересня 2023, 16:51
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У тому році був пік по 90−120 грн. за 1 кг гречки
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