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10 вересня 2023, 15:05 Читать на русском

Світові ціни на рис досягли 15-річного максимуму — ООН

Індекс світових цін на рис з липня цього року зріс на 9,8%, досягнувши 15-річного максимуму, що відображає перебої в торгівлі після заборони експорту білого рису Індією. Про це повідомляє Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО).

Індекс світових цін на рис з липня цього року зріс на 9,8%, досягнувши 15-річного максимуму, що відображає перебої в торгівлі після заборони експорту білого рису Індією.
Фото: pixabay.com

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Загалом у серпні міжнародні ціни на продовольчі товари знизилися, за винятком рису та цукру. Так, індекс продовольчих цін ФАО в серпні склав 121,4 пункти, що на 2,1% менше, ніж у липні, і на 24% нижче пікового значення, досягнутого в березні 2022 року.

Індекс цін на рослинні олії знизився на 3,1%, частково змінивши різке зростання на 12,1% в липні. Також ціни на соняшникову олію знизилися майже на 8% протягом місяця на тлі ослаблення світового імпортного попиту і надлишку пропозицій з боку основних експортерів.

Крім того, індекс цін на зернові знизився на 0,7% порівняно з липнем.

«Світові ціни на пшеницю в серпні впали на 3,8% на тлі збільшення сезонної пропозиції з боку кількох провідних експортерів, тоді як світові ціни на фуражне зерно впали на 3,4% на тлі достатньої світової пропозиції кукурудзи завдяки рекордному врожаю в Бразилії і швидкому початку збору врожаю в США», — йдеться в повідомленні.

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На противагу цьому, Індекс цін на рис зріс на 9,8% з липня до 15-річного номінального максимуму, що відображає перебої в торгівлі після заборони експорту білого рису Індією, яка є найбільшим світовим експортером рису.

Також індекс цін на цукор зріс на 1,3% порівняно з липнем, а в серпні в середньому на 34,1% перевищив його значення річної давності.

Індекс цін на молочні продукти знизився на 4,0% порівняно з липнем, а індекс цін на м'ясо знизився на 3,0%.

Джерело: Мінфін
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