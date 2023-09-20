У Агентстві з розшуку та менеджменту активів (АРМА) створено антикорупційну раду, яка функціонуватиме як колегіальний консультативно-дорадчий орган. Про це повідомляє пресслужба АРМА.
В АРМА створили антикорупційну раду
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Ключова мета
Ключовою метою створення Антикорупційної Ради АРМА є залучення профільних неурядових організацій, представників громадськості для:
- оцінки корупційних ризиків у діяльності АРМА,
- вжиття превентивних та відповідних антикорупційних заходів,
- боротьби з корупцією.
Орган формується строком на один рік та складається з 12 осіб, перед яким поставлені наступні завдання:
- здійснювати регулярний моніторинг корупційних ризиків та стану запобігання й протидії корупції в Агентстві;
- готувати пропозиції щодо вдосконалення системи запобігання корупції в АРМА;
- сприяти взаємодії Агентства з громадськими об'єднаннями та іншими інститутами громадянського суспільства з питань, пов’язаних з діяльністю АРМА;
- здійснювати моніторинг ефективності державних (публічних) закупівель в АРМА;
- брати участь у розробці проєктів нормативно-правових актів, готувати відповідні пропозиції та рекомендації до зазначених проєктів;
- сприяти громадському обговоренню проєктів нормативно-правових актів з питань діяльності АРМА;
- надавати рекомендації щодо кризових комунікацій та відслідковувати потенційно проблемні інформаційні зони, здійснювати аналіз і докризову комунікацію із суспільством.
Нагадаємо
«Мінфін» писав, що АРМА офіційно відкрило Єдиний державний реєстр арештованих активів. Реєстр є комплексною базою даних про всі активи в Україні, які арештовані правоохоронцями та судами у кримінальних справах.
Джерело: Мінфін
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