В АРМА створили антикорупційну раду

У Агентстві з розшуку та менеджменту активів (АРМА) створено антикорупційну раду, яка функціонуватиме як колегіальний консультативно-дорадчий орган. Про це повідомляє пресслужба АРМА.

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Ключова мета

Ключовою метою створення Антикорупційної Ради АРМА є залучення профільних неурядових організацій, представників громадськості для:

оцінки корупційних ризиків у діяльності АРМА,

вжиття превентивних та відповідних антикорупційних заходів,

боротьби з корупцією.

Орган формується строком на один рік та складається з 12 осіб, перед яким поставлені наступні завдання:

здійснювати регулярний моніторинг корупційних ризиків та стану запобігання й протидії корупції в Агентстві;

готувати пропозиції щодо вдосконалення системи запобігання корупції в АРМА;

сприяти взаємодії Агентства з громадськими об'єднаннями та іншими інститутами громадянського суспільства з питань, пов’язаних з діяльністю АРМА;

здійснювати моніторинг ефективності державних (публічних) закупівель в АРМА;

брати участь у розробці проєктів нормативно-правових актів, готувати відповідні пропозиції та рекомендації до зазначених проєктів;

сприяти громадському обговоренню проєктів нормативно-правових актів з питань діяльності АРМА;

надавати рекомендації щодо кризових комунікацій та відслідковувати потенційно проблемні інформаційні зони, здійснювати аналіз і докризову комунікацію із суспільством.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що АРМА офіційно відкрило Єдиний державний реєстр арештованих активів. Реєстр є комплексною базою даних про всі активи в Україні, які арештовані правоохоронцями та судами у кримінальних справах.