NovaPay здійснює третій випуск облігацій на 100 мільйонів

Кредитна установа ТОВ «НоваПей Кредит », що входить до небанківської фінансової групи NovaPay, зареєструвала в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) випуск відсоткових облігацій серії «C» на 100 млн грн. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

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Деталі

Згідно з інформацією в проспекті емісії, цей випуск облігацій має термін обігу два роки замість трьох років у двох попередніх випусках і виплату купона щокварталу, тоді як у випусках «A» і «B» виплату відсотків передбачено наприкінці обігу.

Відсоткову ставку визначено на рівні 20% річних, як і в попередніх серіях, однак лише на перший рік обігу, тоді як на другий рік її буде визначено додатково, але не вище за дворазову облікову ставку, та оголошено до 4 вересня 2024 року.

Проспект передбачає можливість пред'явлення облігацій до викупу з 14 до 19 вересня 2024 року за номіналом.

Як і у двох попередніх серіях, випускають 100 тис. облігацій номіналом 1000 грн.

Зазначено, що 20% залучених коштів планується спрямувати на кредитування юридичних осіб, а 80% — фізичних.

Дата початку публічної пропозиції 22 вересня 2023 року, закінчення — 21 вересня 2024 року.

Компанія зазначає, що не користується послугами андерайтера, а облігації розміщуватиме через фондову біржу ПФТС.

Нагадаємо

Раніше цього року «НоваПей Кредит» розмістила два випуски трирічних облігацій по 100 млн грн.

Дебютний відкритий випуск облігацій «НоваПей Кредит» розмістила в червні 2023 року.