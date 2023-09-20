Норвегія заборонить в’їзд автомобілів на російських номерах

Норвегія вирішила заборонити в'їзд зареєстрованих у росії легкових автомобілів. Про це заявив держсекретар країни Ейвінд Вад Петерссон. Таким чином Норвегія стане останньою європейською країною, що межує з рф, яка вживе таких заходів, передає The Moscow Times.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що відомо

«Як і Фінляндія, Норвегія запровадить обмеження на ввезення та використання у країні автомобілів з російською реєстрацією. Зараз ми вивчаємо, як це зробити, і незабаром представимо конкретні заходи», — сказав Петерссон.

Норвегія не є членом ЄС, але входить до Європейської економічної зони і є членом-засновником Європейської асоціації вільної торгівлі (ЄАВТ). Осло дотримується більшості санкцій ЄС проти рф.

Нагадаємо

З 17 вересня Польща, слідом за Фінляндією й країнами Балтії, заборонила в'їзд авто з російськими номерами до країни.