Президент пропонує створити зернові хаби у портах Африки

Президент Володимир Зеленський запропонував створити зернові хаби у портах Африки. Про це він заявив під час виступу на саміті, передає пресслужба глави держави.

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Пропозиції України

«Україна пропонує дуже чіткі дії. Щоб запобігти будь-яким потрясінням на світовому продовольчому ринку, ми можемо створити хаби на мільйони тонн зерна на рік в особливо чутливих зонах, наприклад у портах Африки», — наголосив він.

За його словами, вже розпочато переговори щодо таких можливостей.

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Президент наголосив, що Україна ніколи не відмовиться від ролі гаранта глобальної продовольчої безпеки: «Ніхто не очікував від нас, що ми зможемо витіснити російський флот із наших чорноморських вод та надати більше простору Чорноморській зерновій ініціативі, а також гуманітарній ініціативі „Зерно з України“. Результати справді вражають».

Зеленський додав, що український експорт продовольства досяг берегів Алжиру, Джибуті, Єгипту, Кенії, Лівії, Лівану, Марокко, Сомалі, Тунісу, Бангладеш, Китаю, Індії, Індонезії, Малайзії, Шрі-Ланки, Таїланду, В'єтнаму, Оману, Пакистану, Туреччини, Ємену та інших країн. Із транзитних портів наша продукція доставлена до Ефіопії та Судану.

«Загалом 32 мільйони тонн їжі. Це на 32 мільйони тонн менше хаосу», — уточнив очільник держави.