Ціни на пшеницю відреагували зниження на вихід першого судна з українського порту

Світові ціни на пшеницю почали знижуватися одразу після того, як перше судно із зерном залишило один з українських чорноморських портів, вперше з липня, коли росія оголосила про вихід із зернової угоди. Про це повідомляє Bloomberg.

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«Перше судно із зерном за більш ніж два місяці вийшло з одного з чорноморських портів України, оскільки Київ прагне кинути виклик морській блокаді росії після провалу угоди про безпечний прохід. Ціни на пшеницю впали», — йдеться в повідомленні.

Так, ф'ючерси на пшеницю 19 вересня, подешевшали на 1,3% до 5,84 долара за бушель.

Проте, як зазначає видання, поки зарано говорити про якийсь суттєвий вплив такого «відкриття коридору».

«Ринок очікує відповіді від москви, яка заявила, що розглядатиме будь-які кораблі, що прямують до портів України, як такі, що потенційно несуть зброю. У серпні російський військово-морський флот обстріляв судно, щоб змусити його зупинитися для перевірок», — пише Bloomberg.