Курс валют на 20 вересня: в обмінниках долар та євро подешевшали

У середу, 20 вересня, на готівковому ринку курс долара у купівлі зріс на 5 копійок, а у продажу не змінився. Євро подорожчало на 10 копійок у купівлі та продажу.

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В обмінниках долар подешевшав на 8 копійок у купівлі та на 9 копійок у продажу. Курс євро знизився на 14 копійок у купівлі та на 9 копійок у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,95−38,60 грн. Євро купують за 40,70 грн, а продають за 41,50 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 38,40−38,56, євро — 41,11−41,41 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 36,56−36,93 грн/$. Торги євро проходять на рівні 39,05−39,44 грн/євро.

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