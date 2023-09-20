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20 вересня 2023, 8:32 Читать на русском

За рік приватизація держмайна принесла в бюджет майже 4 мільярди — ФДМУ

Фонд державного майна України з моменту відновлення приватизації залучив до бюджету 3,98 млрд грн. Про це йдеться у повідомленні Фонду держмайна України у фейсбуці.

Фонд державного майна України з моменту відновлення приватизації залучив до бюджету 3,98 млрд грн.
Фото: depositphotos

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Поповнення бюджету

«Рівно рік тому, 19 вересня 2022 року, відбувся перший приватизаційний аукціон під час повномасштабного вторгнення — Кобиловодський спиртзавод продали за 70 млн грн. Попри війну приватизація демонструє значні успіхи, а українські підприємці — найсміливіші, оскільки беруть участь в аукціонах ще активніше, ніж у попередні роки», — сказано в повідомленні.

Ключові результати приватизації за рік

  • 3,98 млрд грн надійшло до бюджету;
  • більше 430 українських підприємців вклали кошти в державні активи;
  • у 3 рази — середнє зростання вартості активів на аукціонах;
  • 4,5 учасника в середньому змагаються за актив;
  • 960 млн грн — борги перед працівниками та бюджетом, які погасять нові власники активів.

Читайте: За п'ять років мала приватизація принесла Україні 14 мільярдів. Найдорожчі об'єкти

У цьому році ФДМУ вперше продав торфове підприємство — «Рівнеторф» — за 205 млн грн та морський порт — «Усть-Дунайськ» — за 201 млн грн. Також наближається до завершення продаж спиртзаводів — до 2020 року ця галузь була державною монополією, а вже сьогодні дві третини активів знайшли нових власників.

«Попереду — продаж санкційних активів та велика приватизація. Це дозволить отримати ще більше коштів для підтримки Сил оборони та залучити міжнародні інвестиції», — додали у Фонді.

Джерело: Мінфін
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