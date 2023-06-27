За п'ять років мала приватизація принесла Україні 14 мільярдів. Найдорожчі об'єкти

За п'ять років мала приватизація принесла Україні 14 млрд грн. Через державну систему онлайн-продажів Прозорро.Продажі бізнес купив майже 5000 державних та комунальних обʼєктів. Про це повідомляє Міністерство економіки.

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Топ-5 найдорожчих обєктів

До пʼятірки найдорожчих обʼєктів, приватизованих за п'ять років, увійшли готель «Дніпро» — 1,1 млрд грн, Калуська ТЕЦ — понад 800 млн грн, Львівська виправна колонія — 377,5 млн грн, готель «Ермітаж» — 311 млн грн, «Одесавинпром» — майже 235 млн грн. Усі ці обʼєкти були у державній власності.

За час реформи відбулося майже 5000 успішних приватизаційних аукціонів, з яких 1700 торгів — продажі Фонду держмайна та його регіональних відділень, а 3200 — завершені торги, оголошені громадами. В аукціонах взяли участь понад 9000 учасників.

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