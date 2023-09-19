НБУ призначив нового керівника Департаменту методології регулювання діяльності банків

Новим директором Департаменту методології регулювання діяльності банків Національного банку України з 19 вересня 2023 року призначено Оксану Присяженко. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

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Зазначається, що з травня 2023 року Присяженко виконувала обов’язки директора цього департаменту після виходу на пенсію попереднього керівника Наталії Іваненко.

До сфери відповідальності директора Департаменту методології регулювання діяльності банків належить, зокрема:

— розроблення та вдосконалення методологічної бази з питань:

пруденційного регулювання діяльності банків та банківських груп, включаючи ліцензування банків, корпоративне управління, пруденційні нормативи, вимоги до організації систем внутрішнього контролю та управління ризиками в банках і банківських групах,

банківського нагляду в частині організації та проведення інспекційних перевірок банків, застосування заходів впливу, оцінки стійкості банків та банківської системи;

— імплементація норм Європейського законодавства та міжнародних наглядових практик у зазначеній сфері;

— забезпечення співробітництва з органами банківського нагляду зарубіжних країн та міжнародними фінансовими організаціями у сфері банківського регулювання та нагляду.

Департамент методології регулювання діяльності банків входить до блоку «Фінансова стабільність», керівництво яким за вертикаллю підпорядкування здійснює перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова.

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Досвід роботи

Оксана Присяженко має вагомий досвід роботи в банківському секторі України.

На цю посаду її переведено з посади заступника директора — начальника управління методології регулювання діяльності банків Департаменту методології регулювання діяльності банків, яку вона обіймала з 2020 року.

У НБУ Оксана Присяженко почала працювати у 1997 році, зокрема в підрозділах, що займалися роботою з проблемними банками, безвиїзним наглядом за банками, валютним контролем, та має загальний стаж роботи на керівних посадах у Національному банку понад 20 років.

З 2007 року працює в Департаменті методології банківського регулювання та нагляду та опікується питаннями розроблення і впровадження методології банківського регулювання та нагляду.

Оксана Присяженко має дві вищі освіти: закінчила Київський технологічний інститут легкої промисловості (кваліфікація: інженер — економіст) та Київський національний економічний університет (кваліфікація: магістр ділового адміністрування).