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19 вересня 2023, 17:55 Читать на русском

Британський виробник пакування і паперу Mondi виходить із бізнесу в росії

Британський виробник пакування та паперу Mondi Group оголосив про укладення угоди щодо продажу свого останнього підприємства у рф, АТ «Монді Сиктивкар» компанії «Сезар Інвест» за 80 млрд рублів (775 млн євро). Про це йдеться у заяві компанії.

Британський виробник пакування та паперу Mondi Group оголосив про укладення угоди щодо продажу свого останнього підприємства у рф, АТ «Монді Сиктивкар» компанії «Сезар Інвест» за 80 млрд рублів (775 млн євро).
Фото: facebook.com/mondigroup

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Угода вже отримала погодження з боку російської антимонопольної служби та урядової підкомісії, яка контролює іноземні інвестиції.

У компанії розповіли, що отримають гроші від продажу комбінату шістьома щомісячними траншами. Перші чотири платежі становитимуть по 13,5 млрд рублів кожний, водночас перший платіж пройде до кінця вересня 2023 року, решта три — до кінця грудня 2023 року.

Після цього право власності на «Монді Сиктивкар» перейде до «Сезар Інвест», а Mondi завершить вихід із росії.

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«Монді Сиктивкар»

«Монді Сиктивкар» — це інтегроване підприємство з виробництва целюлози, пакувального паперу та тонкого некрейдованого паперу.

За рік, що закінчився 31 грудня 2022 року, виручка «Монді Сиктивкар» склала 1 085 млн євро, показник EBITDA — 481 млн євро та прибуток до оподаткування — 453 млн євро.

Станом на 30 червня 2023 року валові активи підприємства становили 1 107 млн євро, а чисті активи — 856 млн євро.

Нагадаємо

Раніше Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло Mondi Group до переліку міжнародних спонсорів війни через те, що вона після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну не залишила російський ринок.

У НАЗК тоді заявили, що у росії Mondi володіє комбінатом з виробництва целюлози, пакувального паперу та високоякісного некрейдованого паперу (ВАТ «Монді СЛПК»), а також трьома переробними підприємствами (ТОВ «Монді Араміль», ТОВ «Монді Переславль», ТОВ «Монді Лебедянь»).

Зрештою, ТОВ «Монді Араміль», ТОВ «Монді Переславль», ТОВ «Монді Лебедянь» у липні 2023 року продали російській групі «Готек».

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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