BlackRock погіршив прогноз щодо акцій Китаю

BlackRock Investment Institute погіршив прогноз для китайських акцій через проблеми в секторі нерухомості та обмежену ефективність від заходів влади щодо стимулювання економіки. Рейтинг було знижено з «надлишкова вага» (overweight) до «нейтрального» (neutral), передає Bloomberg.

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Проблеми у Китаї

«Темпи зростання сповільнилися. Стимулююча політика не така масштабна, як у минулому», — зазначили аналітики. На їхню думку, структурні проблеми у Китаї передбачають погіршення довгострокових перспектив зростання китайської економіки. Крім того, експерти аналітичного центру BlackRock вказали на збереження геополітичних ризиків.

Найбільша у світі компанія з управління активами надала китайським акціям рейтинг «надлишкова вага» у лютому цього року. Тоді аналітики вказували на можливості для інвесторів на короткостроковому горизонті через відкриття Китаю після кількох років суворих антиковідних обмежень.

Ще тиждень тому в BlackRock зберігали оптимістичний настрій щодо китайських акцій. Аналітики сподівалися на ефект від стимулювання економіки та заявляли, що низька інфляція у Китаї створює можливості для подальшого зниження ставок. Експерти також вказували на низькі оцінки китайських акцій.

Але 2023 виявився непростим для китайського ринку акцій, який демонструє один з найгірших результатів у світі. Індекс Hang Seng China Enterprises впав більш ніж на 20% зі свого січневого максимуму. Наразі бенчмарк перебуває на мінімумі з кінця серпня.

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Негативний ефект на економіку надають ризики дефолтів у секторі нерухомості та уповільнене відновлення споживання всередині країни. З липня влада почала оголошувати про різні заходи щодо підтримки економіки, проте поки що ефект від них обмежений.

Нещодавні дані показали деяке покращення стану китайської економіки, зазначає Bloomberg. У серпні роздрібний продаж та промислове виробництво зросли сильніше, ніж очікувалося, а рівень безробіття в містах трохи знизився.

«Можливо, пік песимізму вже позаду», — припустив головний економіст по Великому Китаю та Північній Азії в Standard Chartered Дін Шуан. Водночас у Beijing Gemchart Asset Management зазначили, що хоча дані показали деяке пожвавлення економіки Китаю, основною проблемою для ринку наразі залишається сектор нерухомості.