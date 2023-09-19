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19 вересня 2023, 14:19 Читать на русском

Індекс iPhone 2023: скільки днів треба працювати в Україні, щоб купити новий флагман від Apple

Аналітики Picodi Україна порівняли місцеві ціни на iPhone 15 Pro (128 GB) з заробітними платами та розрахували Індекс iPhone (вартість смартфона, виражену в робочих днях).

Аналітики Picodi Україна порівняли місцеві ціни на iPhone 15 Pro (128 GB) з заробітними платами та розрахували Індекс iPhone (вартість смартфона, виражену в робочих днях).►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінансиВ Україні новий флагман в базовій комплектації, тобто iPhone 15 Pro (128 GB), оцінили в 49 999 грн (на 2 500 менше, ніж минулого року).
Фото: Apple

Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

В Україні новий флагман в базовій комплектації, тобто iPhone 15 Pro (128 GB), оцінили в 49 999 грн (на 2 500 менше, ніж минулого року).

Згідно з останніми офіційними даними ПФУ, середньостатистична зарплата в Україні становить 16 012 грн (12 890 грн після вирахування податків).

Отже, середньостатистичному українцю необхідно 81,5 робочих днів, щоб зібрати гроші на покупку iPhone 15 Pro. І це за умови, що він відкладатиме всі зароблені за цей час гроші.

У порівнянні з торішнім індексом iPhone кількість необхідних трудоднів в Україні зменшилася на 16,6 днів.

Так виглядав Індекс iPhone в Україні протягом останніх 6 років:

  • 2018 — 136,7 днів;
  • 2019 — 96,7 днів;
  • 2020 — 87 днів;
  • 2021 — 69,9 днів;
  • 2022 — 98,1 днів;
  • 2023 — 81,5 днів.

Серед країн, що потрапили в рейтинг, найгірший результат у Туреччині, де новий флагманський iPhone дорівнює 123,7 трудодням.

Де можна швидко заробити на новий iPhone 15 Pro

Лідером рейтингу стала Швейцарія, адже середньостатистичному жителю цієї країни потрібно всього 4,2 робочих днів, щоб купити новий iPhone. Своєю чергою середньостатистичний американець повинен відпрацювати 5,3 днів, а катарець — 5,8 днів.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що 12 вересня Apple представила лінійку нових iPhone, до яких увійшли: iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro і iPhone 15 Pro Max.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Abramon
Abramon
19 вересня 2023, 16:30
#
Розстрочка і кредит в поміч)))
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