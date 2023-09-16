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16 вересня 2023, 9:08 Читать на русском

НБУ пом'якшив низку валютних обмежень

Національний банк відсьогодні, 16 вересня, пом’якшує низку валютних обмежень, які 24 лютого 2022 року було запроваджено його постановою № 18. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Національний банк відсьогодні, 16 вересня, пом’якшує низку валютних обмежень, які 24 лютого 2022 року було запроваджено його постановою № 18.
Фото: bank.gov.ua

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Збільшення пропозиції готівкової іноземної валюти

НБУ розширює можливості для банків та небанківських фінансових установ здійснювати операції з продажу готівкової іноземної валюти.

Так, із 16 вересня під час розрахунку обсягу готівкової іноземної валюти, яку банк чи небанківська фінансова установа має змогу продати на валютному ринку, враховуватимуться залишки коштів готівкової іноземної валюти, яка обліковувалася в касі цих установ станом на 13 квітня 2022 року.

Отже, уповноважені установи здійснюватимуть операції з продажу клієнтам іноземної валюти в готівковій формі в межах суми, яка визначається як сума таких складових:

  • сума залишків готівкової іноземної валюти станом на 13 квітня 2022 року;
  • обсяг перевищення купівлі готівкової іноземної валюти над обсягом її продажу за всіма іноземними валютами, що розраховується, починаючи з 13 квітня 2022 року та протягом наступних операційних/робочих днів;
  • 120% від обсягу купівлі безготівкової іноземної валюти у фізичних осіб за всіма іноземними валютами, що розраховується починаючи з 13 квітня 2022 року та протягом наступних операційних/робочих днів.

Сума складових розраховується в доларовому еквіваленті, який обчислюється на підставі офіційного курсу гривні до іноземних валют, установленого Нацбанком на дату такого розрахунку.

Розширення переліку медичних послуг, для оплати яких населення може здійснювати транскордонні перекази

Ураховуючи пропозиції громадських організацій та банків, НБУ розширює перелік медичних послуг, для оплати яких фізичні особи мають змогу переказувати кошти за кордон.

Так, до відповідного переліку додано послуги з реабілітації, а також послуги з придбання протезів та їхніх комплектуючих, встановлення, сервісного обслуговування та ремонту протезів.

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Розблокування платежів за зовнішніми боргами, реструктуризованими за погодженням уряду України

Нацбанк дав змогу державним підприємствам та господарським товариствам (100% акцій яких належать державі) переказувати кошти за кордон з метою виконання зобов’язань перед нерезидентом за кредитом чи позикою, що були реструктуризовані на умовах, погоджених Кабінетом Міністрів України. Крім того, дозволено здійснювати інші платежі, пов’язані з обслуговуванням таких реструктуризованих зобов’язань.

«Такі зміни сприятимуть належному завершенню реструктуризації зовнішньої заборгованості державними установами», — зазначив регулятор.

Зазначені пом’якшення, а також низка інших уточнюючих змін унесені постановою правління НБУ від 15 вересня 2023 року № 115 «Про внесення змін до постанови правління Національного банку України від 24 лютого 2022 року № 18», що набирає чинності з 16 вересня 2023 року.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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