Apple випустила нову операційну систему iOS 17

►Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Нові можливості

Так, розробники представили низку нових можливостей та функцій, зокрема StandBy. Це новий повноекранний режим перегляду, який надає зручну інформацію для перегляду на відстані, коли iPhone заряджається.

iOS 17 дозволить користувачам створити персоналізований плакат контакту, який з’являється під час вхідного телефонного дзвінка на iPhone.

Читайте: Apple презентувала нову лінійку iPhone 15, Apple Watch 9 та Ultra 2. Що отримали новинки (фото)

Також Apple дала можливість надсилати дзвінок на голосову пошту та переглядати транскрипцію повідомлення.

У програмі «Повідомлення» користувачі тепер можуть провести пальцем праворуч по будь-якому повідомленню, щоб надіслати вбудовану відповідь.

Під час введення тексту помилки виправлятимуться з більшою точністю, а користувачі отримуватимуть інтелектуальні текстові рекомендації під час введення (додати їх можна, натиснувши на пробіл).

NameDrop дозволяє користувачам легко обмінюватися контактною інформацією, наблизивши свої пристрої один до одного.

Обидва власники смартфонів можуть вибрати конкретні номери телефонів або адреси електронної пошти, якими вони хотіли б поділитися, а також можуть поділитися своїми плакатами для контактів.

Інтерактивні віджети тепер доступні на iPhone на головному екрані, екрані блокування та у новому режимі очікування.

Apple Maps отримали можливість завантажувати карти для використання в автономному режимі.

Apple каже, що користувачі можуть завантажити певну точку карти та отримати доступ до покрокової навігації, переглянути приблизний час прибуття, знайти місця тощо, коли iPhone не під'єднано до стільникової мережі чи мережі Wi-Fi.

Apple також спростила голосову команду для виклику Siri на iPhone та інших пристроях Apple, зокрема iPad, Mac, HomePod і новітні AirPods Pro.

Тепер замість «Hey Siri» користувачі можуть просто сказати «Siri», щоб активувати голосового помічника, і можуть видавати кілька команд поспіль, не повторюючи «Siri».