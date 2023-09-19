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19 вересня 2023, 11:38 Читать на русском

Обвал торгових обсягів на Binance US, шахрайська роздача крипти у TikTok: що нового на ринку

Розробники Ethereum не змогли запустити тестову мережу Holesky та призначили нову спробу за два тижні.

Розробники Ethereum не змогли запустити тестову мережу HoleskyРозробники Ethereum не змогли запустити тестову мережу Holesky та призначили нову спробу за два тижні.
Фото: pixabay.com

Розробники Ethereum не змогли запустити тестову мережу Holesky

Запуск тестнету 15 вересня був присвячений до річниці The Merge — масштабного оновлення, в результаті якого блокчейн мігрував на алгоритм консенсусу Proof-of-Stake.

За словами розробника Парітоша Джаянті, збій стався через неправильну конфігурацію у вихідному файлі генези. Деякі валідатори вручну змінили і змогли запустити ланцюжок, але цього виявилося недостатньо для фіналізації мережі.

Нова тестова мережа має замінити працюючу з 2019 року Goerli. Підтримку останньої розробники припинять на початку 2024 року. Передбачається, що Holesky пропрацює до 2028 року.

Holesky призначена для обкатки рішень стейкінгу, оцінки інфраструктури та протоколів. Для тестування децентралізованих додатків, смарт-контрактів та інших пов'язаних з Ethereum Virtual Machine функцій, як і раніше, буде використовуватись Sepolia.

Від існуючих тестнетів Holesky відрізнятиметься значно більшою кількістю валідаторів, кількість яких перевищить показник основної мережі. На думку розробників, це дозволить перевіряти рішення за більш жорстких умов.

Іншою особливістю Holesky стане 1,6 млрд тестових ETH в обігу. У Goerli встановлено ліміт в 120 млн goETH, що відповідає ринковій пропозиції другої за капіталізацією криптовалюти. Обмеження періодично ставало проблемою, збільшуючи вартість тестування додатків.

Шахраї в TikTok проводять фейкову роздачу криптовалюти від імені Ілона Маска

У соцмережі TikTok розпочалася чергова хвиля шахрайської роздачі криптовалют від імені Ілона Маска. Про це повідомляє Bleeping Computer.

За даними видання, відеоролики публікуються щогодини. На них Маск нібито дає інтерв'ю великим виданням і пропонує перейти на сайт, де проводиться роздача.

Зловмисники створили сотні таких сторінок, зокрема тих, хто видає себе за криптобіржі.

Більшість відео використовують дуже схожі домени сайтів: bitoxies.com, Moonexio.com, altgetxio.com, cratopex.com.

Журналісти видання перевірили одну з роздач: створили обліковий запис на платформі та запровадили промокод, вказаний у відео TikTok. Після цього їм пообіцяли зарахування біткоїнів на рахунок.

На наведеному нижче скріншоті видно, що на гаманці нібито з'явилися 0,34 BTC (близько $9 000). Однак при спробі вивести їх від користувача спочатку зажадали активувати обліковий запис, внісши 0,005 BTC (близько $132).

Деякі сайти додатково запитують інформацію KYC (знай свого клієнта), на підставі якої кіберзлочинці можуть зламати інші легітимні облікові записи.

Читайте також: Binance попередила про зростання числа шахрайських схем

Торгові обсяги на Binance US обвалилися до $5 мільйонів

У суботу, 16 вересня, торговельний оборот американського підрозділу Binance опустився до $5,09 млн на тлі реструктуризації та відходу CEO Брайана Шредера після претензій Комісії з цінних паперів та бірж США (SEC). Про це повідомляє Cointelegraph.

Найнижчий торговельний оборот за місяць був 9 вересня, коли торговельна активність становила $2,97 млн. Це значне падіння порівняно з 17 вересня 2022 року, коли обсяг торгів становив близько $230 млн.

Нагадаємо, що 5 червня SEC подала до суду на Binance та її CEO Чанпен Чжао. Комісія висунула 13 звинувачень, зокрема про продаж незареєстрованих цінних паперів.

CoinEx назвала приблизні терміни поновлення виведення коштів

Криптовалютна біржа CoinEx планує перевести криптоактиви до нової системи гарячих гаманців до 24 вересня, після чого висновки буде відновлено. Представники торгової платформи повідомили про це у коментарі ForkLog із приводу злому біржі 12 вересня.

За попередньою оцінкою CoinEx, зловмисники викрали близько $70 млн у різних криптоактивах. Біржа стверджує, що їм удалося отримати доступ до закритих ключів гарячих гаманців.

«Під час розслідування ми визначили, що основною причиною злому стала компрометація закритих ключів гарячих гаманців, на яких тимчасово зберігаються активи біржі для проведення транзакцій.

Ми зупинили висновки засобів для захисту активів користувачів, усунули вразливості та безпечно перенесли активи, що залишилися, на холодні гаманці.

Наразі команда Coinex розгортає абсолютно нову систему гаманців для роботи з 211 блокчейнами та 737 активами. Ми очікуємо на запуск цього тижня, після чого поступово відновимо виведення коштів", — заявили в CoinEx.

Джерело: Мінфін
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