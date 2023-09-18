Binance попередила про зростання кількості шахрайських схем

Зловмисники все більше вдаються до скамів «Pig butchering», або «обробка свині», а кількість таких випадків, зафіксованих Binance , зросла на 100,5% від 2022 до 2023 року. Це може бути тривожним сигналом для інвесторів, які прагнуть зробити свої перші інвестиційні кроки. Про це йдеться у повідомленні пресслужбі біржі.

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Шахрайські схеми

Сками «Pig butchering» — це інвестиційні афери, де зловмисники розраховують на недосвідченість і наївність користувачів. Вони поступово будують відносини з потенційною жертвою, демонструючи ілюзорний прибуток та даючи «солодкі» обіцянки, завойовують довіру жертви, ніби відгодовуючи її для «нападу». І коли їм вдається цього досягти — зникають, забираючи з собою усі вкладення.

За допомогою психологічних маніпуляцій шахраї переконують жертв надати конфіденційну інформацію, отримати доступ до облікових записів або напряму переказати кошти. Поширені тактики включають: видавання себе за авторитетну організацію, як-от біржа чи представник служби підтримки клієнтів.

Або ж, шахраї полюють на жертв, які шукають романтичних стосунків, зазвичай через платформи онлайн-знайомств або соціальні мережі. Коли довіра зміцнюється, вони маніпулюють жертвою, змушуючи її інвестувати у фіктивні криптовалюти або надавати приватні ключі до своїх цифрових гаманців, зрештою викрадаючи їхні активи.

Також, шахраї запускають, здавалося б, законні проєкти чи біржі, завойовують довіру користувачів, а потім раптово закривають платформу та зникають разом із коштами користувачів. Організовані групи штучно завищують вартість криптовалюти шляхом координованих покупок, неправдивих новин або рекламних кампаній, лише щоб продати на піку, залишаючи нічого не підозрюючих інвесторів з активом, вартість якого раптово впала до нуля.

Збитки від схем

Збитки від інвестиційних шахрайств у світі стрімко зросли з $1,45 млрд у 2021 році до $3,31 млрд у 2022 році. Сплеск шахрайств пов’язаний із припливом недосвідчених інвесторів, які заходять на ринок. Однак, важливо пам’ятати, що будь-хто може стати жертвою шахраїв, включаючи більш досвідчених інвесторів і обізнаних користувачів криптовалюти.

Як розпізнати та уникнути шахрайства

Дотримуючись кількох простих порад, ви можете легко зменшити ймовірність стати жертвою шахрайства.

1.Будьте обережні з пропозиціями, які здаються занадто привабливими: високі прибутки з низьким ризиком, або з відсутністю ризику часто є червоним прапорцем.

2.Дослідіть інвестиційні можливості, компанію, залучених осіб і конкретний сегмент ринку. Перевіряйте огляди в Інтернеті, форуми та соціальні мережі, щоб дізнатися про досвід і відгуки інших інвесторів.

3.Переконайтеся, що інвестиційна платформа або особа має належні ліцензії, реєстрацію та має право працювати у вашій юрисдикції. Ви повинні інвестувати лише через офіційні канали, а не через соціальні мережі чи окремих осіб.

4.Не поспішайте. Шахраї часто створюють відчуття терміновості, щоб змусити вас прийняти поспішне рішення. Подумайте, чи людина, з якою ви спілкуєтеся, якимось чином тисне на вас діяти чи змушує вас відчувати, що ви втрачаєте щось.

5.Остерігайтеся секретних або складних схем. Шахраї можуть представляти свої інвестиції як ексклюзивні можливості або використовувати складний жаргон, для того, щоб заплутати.

6.Захистіть свою особисту інформацію. Ніколи нікому не повідомляйте конфіденційну особисту чи фінансову інформацію, таку як паролі чи ключі доступу, навіть якщо вони стверджують, що представляють довірену особу (представника біржі або навіть влади).

7.Скептично ставтеся до небажаних пропозицій. Якщо ви отримуєте підозрілий електронний лист, повідомлення чи дзвінок із пропозицією інвестиційної можливості, підходьте до цього з обережністю та сумнівом, навіть якщо вони стверджують, що вас порадив хтось із ваших знайомих. Завжди будьте обережні, натискаючи на будь-які посилання або завантажуючи файли, які супроводжують такі повідомлення.

Що робити, якщо ви стали жертвою шахраїв

Якщо користувач став жертвою злочину, він повинен вжити таких заходів:

1.Звернутись до служби підтримки клієнтів, щоб повідомити про проблему та попросити Binance тимчасово заморозити обліковий запис,

2.Змінити облікові дані для входу: пароль, ключі API та увімкнути двофакторну автентифікацію,

3.Повідомити про подію місцевій владі.