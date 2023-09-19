Курс валют на 19 вересня: Долар та євро дорожчають

У вівторок, 19 вересня, на готівковому ринку курс долара додав 10 копійок у купівлі та продажу. Євро подорожчало на 10 копійок у купівлі та на 17 копійок у продажу.

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В обмінниках долар у купівлі додав 8 копійок, а у продажу 10 копійок. Курс євро зріс на 4 копійки у купівлі та на 15 копійок у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,80−38,50 грн. Євро купують за 40,60 грн, а продають за 41,39 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 38,46−38,60, євро — 41,12−41,40 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 36,56−36,93 грн/$. Торги євро проходять на рівні 39,05−39,43 грн/євро.

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