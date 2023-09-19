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19 вересня 2023, 9:23 Читать на русском

Хедж-фонди вперше з березня зробили ставку на зростання долара

Хедж-фонди зробили ставку на зростання долара перед засіданням ФРС цього тижня, пише Bloomberg. Таке сталося вперше з березня на тлі очікувань, що ФРС США продовжуватиме жорстку грошово-кредитну політику.

Хедж-фонди зробили ставку на зростання долара перед засіданням ФРС цього тижня, пише Bloomberg.

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Що відомо

На тижні, що закінчився 12 вересня, у великих гравців було відкрито 18 тис. довгих позицій щодо долара порівняно з 25 175 короткими позиціями тижнем раніше, повідомив Bloomberg з посиланням на дані Комісії з торгівлі товарними ф'ючерсами США (CFTC).

Ця зміна викликана значним скороченням довгих позицій щодо євро, оскільки трейдери очікують, що Європейський центральний банк наблизився до закінчення циклу підвищення процентних ставок, пише видання.

Дані з економіки США залишаються відносно сильними, і очікується, що ралі долара продовжиться, вважає керівник глобальної валютної стратегії компанії Brown Brothers Harriman Він Тін.

«Ми очікуємо на цьому тижні збереження „яструбиної“ політики ФРС, яка залишить можливість для подальшого посилення політики», — сказав він.

З іншого боку, очікується, що практично всі інші великі центральні банки, засідання яких пройдуть цього тижня, наслідуватимуть приклад ЄЦБ і підвищать ставки на 25 базисних пунктів, одночасно сигналізуючи про наближення піку циклу підвищення ставок.

Зокрема, цього тижня відбудуться засідання Банку Англії, Центрального банку Швеції, Національного банку Швейцарії та Центрального банку Норвегії.

Як змінюється облікова ставка

Минулого тижня Європейський центральний банк підняв ставки вдесяте поспіль з метою стримати інфляцію.

Читайте також: ЄЦБ підвищив усі три ключові процентні ставки на 25 базисних пунктів

У липні ФРС підвищила базову ставку до діапазону від 5,25 до 5,5%, що стало максимумом за 22 роки. Наступне засідання ФРС заплановане на 19−20 вересня. Згідно з інструментом FedWatch, який розраховує біржа CME на підставі ф'ючерсів на ставку, до кінця цього року трейдери з ймовірністю 58% очікують побачити ставку на поточному рівні 5,25−5,5%.

На думку економістів, опитаних Bloomberg News, ФРС збереже ставки на колишньому рівні в діапазоні від 5,25 до 5,5% на засіданні цього тижня. Опитані економісти вважають, що ФРС не піде на подальше підвищення.

Джерело: Мінфін
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