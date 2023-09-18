Західні компанії не можуть вивести з росії $18 мільярдів прибутку — Financial Times

Західні компанії, які продовжували працювати в росії після повномасштабного вторгнення москви в Україну, отримали мільярди доларів прибутку, але кремль блокує можливість вивести ці кошти. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на розрахунки Київської школи економіки (KSE).

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На компанії з країн, які сама росія називає «недружніми», припадає $18 млрд прибутку із $20 млрд, які іноземні корпорації заробили на російському ринку у 2022 році,

Про найбільший прибуток за 2022 рік звітував «Райффайзенбанк» — $2 млрд. У Raiffeisen Bank International підтвердили, що у них «немає доступу» до прибутку в росії.

Американські Philip Morris та PepsiCo заробили $775 млн та $718 млн відповідно. Прибуток шведського виробника вантажівок Scania в росії у розмірі $621 млн за 2022 рік зробив його найприбутковішим серед компаній, які пішли з росії.

«Десятки мільярдів у доларовому еквіваленті застрягли в росії. І немає способу їх вивести», — підтвердив виконавчий директор великої компанії, розташованої в країні, яка не вважається недружньою у росії.

Ці кошти були заблоковані в росії після минулорічної заборони на виплату дивідендів компаніям із «недружніх» країн, включаючи США, Велику Британію та країни ЄС. Хоча такі транзакції можуть бути схвалені за виняткових обставин, дозволів на виведення було видано небагато.

Однак деякі компанії знайшли способи обійти обмеження. Згідно з річним фінансовим звітом за 2022 рік, російська дочірня компанія американської групи Mars минулого року виплатила 56,1 мільярда рублів (близько $800 мільйонів) своїй материнській компанії шляхом «зарахування їх у рахунок своїх боргів».

Російський підрозділ Japan Tobacco International, єдиної великої сигаретної групи, яка не взяла на себе зобов’язання шукати виходу з країни, минулого року виплатила $180 мільйонів своєму єдиному акціонеру JTI Germany, причому 20% із них було розподілено після вторгнення в Україну.

Компанія повідомила FT, що здійснила виплати з прибутку за 2021 рік, тоді як російська комерційна організація не виплатила дивідендів за результатами 2022 року.

Philip Morris оголосила про те, що у 2022 році росія не буде виплачувати дивіденди. У 2021 році її російський бізнес сплатив близько 6% свого чистого доходу як дивіденди материнській компанії.