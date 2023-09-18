Курс валют на вечір 18 вересня: міжбанк, курс в обмінниках та готівковий ринок

До закриття міжбанку курс долара не змінився у купівлі та у продажу. Євро у покупці подешевшало на 1 копійку, а у продажу подорожчало на 1 копійку.

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Валюта Відкриття 18 вересня Закриття 18 вересня Зміни долар 36,56/36,93 36,56/36,93 0/0 євро 38,99/39,36 38,98/39,37 1 /1

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,70−38,40 грн. Євро купують за 40,50 грн, а продають за 41,22 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 38,38−38,50, євро — 41,08−41,25 грн.

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