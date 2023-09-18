За вихідні (15−18 вересня) середня ціна по країні на бензин марки А-95 зросла на 33 копійки — до 54,20 грн/л. Бензин А-95+ здорожчав на 45 копійок — до 56,94 грн/л, а дизельне пальне — на 0,31 грн/л, до 53,98 грн/л. Про це свідчать дані цінового моніторингу Консалтингової групи «А-95», пише enkorr.ua.
Ціни на АЗС: великі мережі підняли вартість
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Як змінилися ціни
Зокрема на ОККО й WOG бензини марки А-95, А-95-преміум і дизельне пальне здорожчали на 1 грн/л: А-95 і ДП — до 56,99 грн/л, «п'ятірка» з покращеними показниками якості — до 58,99 грн/л.
Усі види пального додали 80 копійок у мережі АЗК BVS — А-95 і дизпальне здорожчали до 54,99 грн/л, А-95+ — до 56,99 грн/л.
«БРСМ-Нафта», KLO, «Рур груп», RLS й інші підняли ціни на 0,4−1 грн/л.
Нагадаємо
Ціни на ДП і бензин у Середземномор'ї й портах північної Європи минулого тижня (з 7 по 14 вересня) перевалили за $1 000/т. Причинна — зростання цін на нафту майже до $95/бар.
Джерело: Мінфін
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