Ціни на АЗС: великі мережі підняли вартість

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Як змінилися ціни

Зокрема на ОККО й WOG бензини марки А-95, А-95-преміум і дизельне пальне здорожчали на 1 грн/л: А-95 і ДП — до 56,99 грн/л, «п'ятірка» з покращеними показниками якості — до 58,99 грн/л.

Усі види пального додали 80 копійок у мережі АЗК BVS — А-95 і дизпальне здорожчали до 54,99 грн/л, А-95+ — до 56,99 грн/л.

«БРСМ-Нафта», KLO, «Рур груп», RLS й інші підняли ціни на 0,4−1 грн/л.

Нагадаємо

Ціни на ДП і бензин у Середземномор'ї й портах північної Європи минулого тижня (з 7 по 14 вересня) перевалили за $1 000/т. Причинна — зростання цін на нафту майже до $95/бар.