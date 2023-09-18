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18 вересня 2023, 13:10 Читать на русском

Ощадбанк продовжує надавати послуги з отримання переказів Western Union

Незважаючи на те що низка українських банків припинила виплачувати перекази Western Union, Ощадбанк продовжує бути прямим агентом цієї системи переказів в Україні і стабільно забезпечує своїм клієнтам відповідні виплати. Про це йдеться у повідомленні банку.

Незважаючи на те що низка українських банків припинила виплачувати перекази Western Union, Ощадбанк продовжує бути прямим агентом цієї системи переказів в Україні і стабільно забезпечує своїм клієнтам відповідні виплати.

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Як отримати переказ

Гривневі перекази Western Union можна отримувати на картки, в мобільних застосунках Ощадбанку без відвідування відділення. Інша опція — отримати переказ у мережі Ощаду, яка складається з близько 1200 відділень та є найбільшою серед українських банків.

З початку 2023 року через Western Union клієнти Ощадбанку отримали з-за кордону майже 4 млрд грн (в еквіваленті). Загалом з 2022 року сума виплат клієнтам Ощаду в системі Western Union перевищує 11 млрд грн (в еквіваленті).

Читайте: Банки-партнери Української фінансової групи згорнули виплати з переказів Western Union та MoneyGram

Нагадуємо

За допомогою переказів Western Union клієнти можуть отримати кошти від благодійних організацій, наприклад за програмою World Food Program. З початку війни більш ніж 1,1 млн українців отримали через Ощадбанк понад 3 млрд грн фінансової допомоги в рамках цієї програми.

Джерело: Мінфін
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