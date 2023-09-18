Курс валют на 18 вересня: Долар в обмінниках подорожчав на 10 копійок

У понеділок, 18 вересня, на готівковому ринку курс долара додав 5 копійок у купівлі та не змінився у продажу. Євро у покупці та у продажу не змінилося.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

В обмінниках долар у покупці додав 3 копійки, а у продажу 10 копійок. Курс євро зріс на 1 копійку у купівлі та на 5 копійок у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,80−38,40 грн. Євро купують за 40,50 грн, а продають за 41,30 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 38,25−38,35, євро — 40,91−41,15 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 36,56−36,93 грн/$. Торги євро проходять на рівні 38,99−39,36 грн/євро.

«Мінфін Валюта» — безкоштовний мобільний застосунок, в якому доступна вся необхідна інформація — від курсів валют усіх українських банків до розташування пунктів обміну: Google Play або AppStore.