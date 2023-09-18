monobank придбав сервіс для бронювання столиків в закладах — TakeUsEat. Про це в телеграм-каналі написав один із співзасновників банку Олег Гороховський .

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Що відомо

TakeUsEat — це сервіс для бронювання столиків в закладах. Його заснували Олександр Леськів, Наталя Шкаровська, Серафима Лопухіна та Ольга Кірдяєва у 2020 — стартували як студентське хоббі.

«Нас дуже надихають молоді команди, які здатні самостійно створити та розвивати унікальний продукт», — написав Гороховський.

За його словами, TakeUsEat стане частиною екосистеми expirenza by mono, яка дає ресторанам один QR на меню, оплату, чайові, відгуки та оцінки. А тепер, гості отримають ще й зручне бронювання столиків, а ресторани — ще більше корисної аналітики.

«До речі, вже понад 1100 закладів підключили expirenza by mono і ми постійно вдосконалюємо сервіс та стаємо краще, тому, шановні ресторатори, приєднуйтесь», — підсумував Гороховський.