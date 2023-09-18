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18 вересня 2023, 10:10 Читать на русском

Уряд планує залучити від міжнародних партнерів $42 млрд у 2024 році

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що уряд планує залучити від міжнародних партнерів $42 млрд у 2024 році. Про це пише Інтерфакс-Україна.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що уряд планує залучити від міжнародних партнерів $42 млрд у 2024 році.
Фото: depositphotos

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Допомога міжнародних партнерів

«Цього року ми плануємо залучити від партнерів $42 млрд, наступного року сума аналогічна», — сказав Шмигаль.

Зокрема, $18 млрд очікується від Європейського Союзу, також очікується $1,1−1,2 млрд щомісячної підтримки від США.

Крім того, за його словами, ще є програма МВФ, програми Норвегії та Японії.

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«У нас є хороші перспективи, але робота в цьому напрямі дуже складно реалізується. Наші партнери запевнили нас у підтримці стільки, скільки це буде потрібно, в тих параметрах, які будуть потрібні Україні», — додав він.

Прем'єр наголосив, що станом на сьогодні переговори щодо необхідної кількості коштів на наступний рік тривають.

«У мене є оптимізм, що нас підтримають і ми будемо мати стабільну макрофінансову бюджетну ситуацію», — підсумував Шмигаль.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Cheff spakuxa Kiev
Cheff spakuxa Kiev
18 вересня 2023, 11:22
#
Цыфра в 42 млард… соответствует курсу в 2024 году…
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