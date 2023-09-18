Фонд держмайна продав ще п’ять об’єктів та залучив 8,3 мільйона

Впродовж тижня Фонд державного майна України провів 5 приватизаційних аукціонів, на яких продав об'єктів на 8,3 млн грн. Про це повідомляє пресслужба ФДМУ.

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Успішні торги

«Команда ФДМУ провела 5 аукціонів, в яких взяв участь 51 підприємець. В результаті значної конкуренції вартість активів зросла у 265 разів», — йдеться в повідомленні.

За даними Фонду, результатами успішних торгів вдалося залучити 8,3 млн грн.

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Як уточнили у ФДМУ, всі 5 проданих об'єктів — адміністративна нерухомість, яка вже давно не використовувалась державою та перебувала у напівзруйнованому вигляді.

Найбільша кількість підприємців — 27 — змагалися за адміністративну будівлю на Закарпатті. Переможець запропонував за об'єкт 7 млн грн при стартовій (балансовій) ціні — 6,5 тис. грн.