Фонд державного майна ухвалив рішення ліквідувати 1 278 державних підприємств із 2 364, які перебувають у його управлінні. Про це повідомляє пресслужба ФДМУ.
Фонд держмайна ліквідує половину держпідприємств
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«82% підприємств в управлінні ФДМУ — непродуктивні активи, які існують лише на папері та мають мільйони накопичених боргів», — йдеться в повідомленні.
Так, у Фонді проаналізували 2 364 підприємства, які сьогодні є в його управлінні:
- 134 — стратегічні активи, які залишаються в управлінні ФДМУ;
- 288 — пошук інвесторів на приватизації;
- 664 — знаходяться на окупованих територіях;
- 1278 — ліквідація або банкрутство.
Активи, які залишаються в управлінні ФДМУ — стратегічні та соціальні підприємства, наприклад діючі та прибуткові протезно-ортопедичні підприємства чи заводи військового призначення.
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Також до кінця 2023 року Фонд планує прийняти в управління ще близько 1 200 держпідприємств.
Ліквідація непрацюючих активів дозволить:
- знизити боргове навантаження на бюджет;
- повернути роками накопичені борги перед працівниками;
- створити новий бізнес, використовуючи майно збиткових підприємств;
- оздоровити та розвивати українську економіку.
Ліквідація підприємств може тривати від чотирьох місяців до півтора року.
«У 2023 ми плануємо ліквідувати 347 підприємств, у 2024 — 400 компаній, у 2025 — ще 141», — зазначили в Фонді.
Також закон № 3037 про ліквідацію держпідприємств, який розробила команда Фонду, робить процедуру ліквідації самоокупною та забезпечить можливість погасити борги цих підприємств.
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