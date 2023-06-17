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17 червня 2023, 14:43 Читать на русском

Фонд держмайна ліквідує половину держпідприємств

Фонд державного майна ухвалив рішення ліквідувати 1 278 державних підприємств із 2 364, які перебувають у його управлінні. Про це повідомляє пресслужба ФДМУ.

Фонд державного майна ухвалив рішення ліквідувати 1 278 державних підприємств із 2 364, які перебувають у його управлінні.
Фото: focus.uа

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«82% підприємств в управлінні ФДМУ — непродуктивні активи, які існують лише на папері та мають мільйони накопичених боргів», — йдеться в повідомленні.

Так, у Фонді проаналізували 2 364 підприємства, які сьогодні є в його управлінні:

  • 134 — стратегічні активи, які залишаються в управлінні ФДМУ;
  • 288 — пошук інвесторів на приватизації;
  • 664 — знаходяться на окупованих територіях;
  • 1278 — ліквідація або банкрутство.

Активи, які залишаються в управлінні ФДМУ — стратегічні та соціальні підприємства, наприклад діючі та прибуткові протезно-ортопедичні підприємства чи заводи військового призначення.

Читайте також: Фонд держмайна за тиждень заробив на приватизації понад 126 мільйонів гривень

Також до кінця 2023 року Фонд планує прийняти в управління ще близько 1 200 держпідприємств.

Ліквідація непрацюючих активів дозволить:

  • знизити боргове навантаження на бюджет;
  • повернути роками накопичені борги перед працівниками;
  • створити новий бізнес, використовуючи майно збиткових підприємств;
  • оздоровити та розвивати українську економіку.

Ліквідація підприємств може тривати від чотирьох місяців до півтора року.

«У 2023 ми плануємо ліквідувати 347 підприємств, у 2024 — 400 компаній, у 2025 — ще 141», — зазначили в Фонді.

Також закон № 3037 про ліквідацію держпідприємств, який розробила команда Фонду, робить процедуру ліквідації самоокупною та забезпечить можливість погасити борги цих підприємств.

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Джерело: Мінфін
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