Зернове ембарго: ЄК закликає Польщу, Угорщину і Словаччину бути конструктивними щодо українського зерна

Європейська комісія закликала Польщу, Угорщину та Словаччину бути конструктивними після того, як вони в односторонньому порядку заявили , що продовжуватимуть заборону імпорту зерна з України попри рішення Єврокомісії скасувати цю заборону на європейському рівні. Про це пише Reuters.

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Позиція ЄК

«Ми знаємо про оголошення деяких держав-членів щодо односторонніх заходів (щодо заборони на імпорт зерна з України — ред.). Зараз важливо, щоб усі країни працювали в дусі компромісу та конструктивно взаємодіяли», — сказала речниця Єврокомісії у неділю.

Польща, Словаччина та Угорщина оголосили в п'ятницю, що збережуть власні обмеження на імпорт українського зерна попри рішення Єврокомісії.

«Зараз ми зосереджені на тому, щоб запрацювала нова система, про яку ми нещодавно оголосили», — сказала речниця Єврокомісії, додавши, що зустріч із представниками всіх зацікавлених країн ЄС у понеділок дасть можливість продовжити обговорення цього питання.

Передісторія

Європейська комісія 15 вересня скасувала обмеження щодо імпорту українського зерна.

Польща та Угорщина заявили, що продовжать заборону на ввезення українського зерна, попри рішення Європейської комісії скасувати обмеження з 15 вересня. До них приєдналася і Словаччина, уряд якої заявив про запровадження односторонніх обмежень на імпорт сільгосппродукції з України до кінця року.