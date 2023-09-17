Хакери зламали гаманець мільярдера Марка Кьюбана на $870 тисяч

Невідомі вивели близько $870 000 з одного із гаманців мільярдера Марка Кьюбана. Він підтвердив злом у коментарі DL News, пише Forklog.

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Що відомо

Першим звернув увагу на інцидент користувач X під псевдонімом WazzCrypto. Він повідомив, що з неактивного протягом 160 днів гаманця вивели усі активи.

«Я зайшов на MetaMask вперше за кілька місяців. Вони, мабуть, спостерігали», — заявив Кьюбан.

Згідно з Etherscan, серед виведених активів — стейблкоіни USDC та USDT, токени NFT-маркетплейсів Rarible (RARI) та SuperRare (RARE), а також інші монети.

«Я майже впевнений, що скачав версію MetaMask з якимсь вірусом. […] MetaMask крахнувся кілька разів. Я просто зупинився», — пояснив мільярдер.

Кьюбан перевів ще більше $2 млн в USDC на біткоін-біржу Coinbase задля збереження коштів.