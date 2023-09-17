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17 вересня 2023, 15:10 Читать на русском

Серпень став найгіршим місяцем для крипторинку з листопада 2022 року

Каскад ліквідацій наприкінці серпня продовжив літній спад на крипторинку, йдеться у звіті команди Cointelegraph Research.

Каскад ліквідацій наприкінці серпня продовжив літній спад на крипторинку, йдеться у звіті команди Cointelegraph Research.► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новиниЗгідно з дослідженням, у липні крипторинок вступив у літній спад і той тривав до першої половини серпня.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Згідно з дослідженням, у липні крипторинок вступив у літній спад і той тривав до першої половини серпня. У другій половині місяця настрої змінилися в «ведмежу» сторону, оскільки BTC постраждав від каскаду ліквідацій, який знищив увесь прибуток, отриманий від червневого галасу навколо ETF.

Аналітики вважали, що серпень став гіршим місяцем для криптовалютних ринків, відколи біткоїн досяг локального дна минулого листопаду (близько позначки $15 тис.). Те, що багато хто спочатку вважав просто літнім спадом, перетворилося на яскраво виражене падіння: на ринку деривативів стався каскад ліквідацій, внаслідок чого було втрачено 7,3% вартості BTC і 6,9% вартості Ether, йдеться у звіті.

Читайте також: Україна увійшла до топ-5 за рівнем прийняття криптоактивів у 2023 році

Перемога Grayscale у суді лише на якийсь час підняла курс біткоїна до $28 тис. наприкінці серпня, після чого ціна активу знову впала. Це викликало одну з найбільших ліквідацій криптовалюти: при падінні ціни до $26 тис. було втрачено понад $1 млрд.

Ще одним ударом по галузі аналітики назвали зниження припливу венчурного капіталу на 42,7% у серпні порівняно з липнем: лише $401,9 млн за 77 угодами. Інвестиції в криптоіндустрію зростали до травня цього року, але з того часу неухильно знижуються.

Негативні настрої в BTC, на думку дослідників, також зумовлені похідними інструментами: 25 серпня спливав термін дії місячних опціонів на біткоїн на суму $1,9 млрд, що викликало серйозні спекуляції на ринках.

Аналітики роблять висновок, що, хоча стрибок ціни провідного криптоактиву до позначки $28 тис. був недовгим, позитивним моментом для криптовалюту є те, що рівень ціни біткоїна $26 тис. демонструє ознаки підтримки ринку.

Джерело: Мінфін
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